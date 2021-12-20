Hasibe Eren: Meryem Uzerli gibi konuşuyordum

“Sıdıka", "Türk Malı" ve "Avrupa Yakası" gibi projelerde rol alan Hasibe Eren, 'Dayı Şov'a konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Eren, kamera karşısında gerildiğini ifade etti.Hakkında bilinmeyenleri anlatan Hasibe Eren, "Herkes terapiye gitmeli, özellikle metropollerde yaşayanlar... Ben de destek alıyorum" açıklamasını yaptı.Almanya'da doğduğunu anlatan oyuncu, 9 yaşında Türkiye'ye taşındıklarını dile getirdi. Konuyla ilgili esprili bir açıklama yapan Eren, "Küçükken Meryem Uzerli gibi konuşuyordum" ifadelerini kullandı."Almanya'ya her gittiğimde oraya ait hissettiğimi düşünüyorum" diyen Hasibe Eren, ayrıca, "Köyüme gitmiş gibi hissediyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.