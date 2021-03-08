Hastaneden Rasim Öztekin açıklaması: Hayati tehlikesi bulunuyor!

Usta oyuncu Rasim Öztekin önceki gün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncuya anjiyo yapılmıştı. Rasim Öztekin'in tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi bir açıklamada bulundu.Prof. Dr. Koçoğulları "Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır.” dedi.