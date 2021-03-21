Hastaneye kaldırılan Ali Sunal'dan haber var!

Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan oyuncu takipçilerine sağlık durumuyla ilgili mutlu haberi verdi.

21.03.2021 09:29 Magazin

Hastaneye kaldırılan Ali Sunal'dan haber var! İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal, kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade ile birlikte koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Hemen tedavisine başlanan oyuncunun durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Sevenlerini telaşlandıran Ali Sunal sosyal medyadan bir açıklama yaparak iyi haberi verdi. Sunal, "Herkese merhaba. Tedavim bitti, iyiyim, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok dikkat edin" dedi.

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