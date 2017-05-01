İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hatice Şendil önceki gün eşi Burak Sağyaşar’la Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülendi.
Doğuma çok kısa bir süre kaldığını söyleyen Şendil, “39’uncu haftaya girdik, artık çok az bir zaman kaldı. Çok ama çok heyecanlıyız. Şu an için her şey güzel gidiyor. Burak da bana o kadar işinin arasında çok yardımcı oluyor” dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar'ın heyecanlı bekleyişi
Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülenen Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar’ın heyecanlı bekleyişi sürüyor.Magazin - 02 Mayıs 2017 07:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hatice Şendil, Burak Sağyaşar
MAGAZİN HABERLERİ
- Yağmur Tanrısevsin, reklamdan 900 bin TL kazanacak
- Yurt dışında evlenmeyi tercih eden ünlüler
- 10 ayda 35 dizi yayından kaldırıldı!
- Kalbimdeki Deniz’e sürpriz oyuncu!
- Rose Bertram'dan olay yaratan paylaşımlar
- Ünlüler, omurilik felcinin tedavisi için koşuyorlar
- Türk dizileri Hırvatlar'ın yeni gözdesi
- Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
- Tuğba Yurt: Aramızda sadece...
- Cesur ve Güzel final mi yapıyor?