Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar'ın heyecanlı bekleyişi

Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülenen Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar’ın heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Magazin - 02 Mayıs 2017 07:00
Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar'ın heyecanlı bekleyişi
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hatice Şendil önceki gün eşi Burak Sağyaşar’la Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Doğuma çok kısa bir süre kaldığını söyleyen Şendil, “39’uncu haftaya girdik, artık çok az bir zaman kaldı. Çok ama çok heyecanlıyız. Şu an için her şey güzel gidiyor. Burak da bana o kadar işinin arasında çok yardımcı oluyor” dedi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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