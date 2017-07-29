Hatice Şendil: Önce oğlum sonra dizi

İki aylık oğulları Can’ı rutin kontrolleri için doktora götüren Hatice Şendil, kontroller sonrasında “Tekrar setlere dönecek misiniz?” sorusuna "Önce oğlum sonra dizi" cevabını verdii.

Magazin - 29 Temmuz 2017 09:30
İki ay önce anne olan Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, hastane kontrolüne getirdikleri oğulları Can’la objektiflere takıldı.

Hatice Şendil oğluyla ilk kez fotoğrafını paylaştı!

Hatice Şendil oğluyla ilk kez fotoğrafını paylaştı!



Bebek arabasını ters çevirerek çocuğunun fotoğraflarının çekilmesini istemeyen Şendil, “Tekrar setlere dönecek misiniz?” sorusuna, “Evet çok istiyorum ancak oğlumun biraz büyümesi lazım. Şu an onu bırakıp bir projede yer almam doğru olmaz” şeklinde konuştu.

Hatice Şendil anne oldu

Hatice Şendil anne oldu



Hatice Şendil’den aşk karesi

Hatice Şendil’den aşk karesi



Kaynak: gazetevatan.com
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