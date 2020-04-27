Hatice Şendil: "Yazdığım hikayelerin birinde oynamak isterim"

Hatice Şendil ekranlara ne zaman dönecek?

Hatice Şendil ters köşe yapacak!

Anne oğul günü!

Korona sürecini en yakın zamanda umutlu bir şekilde geçirip atlatmayı umduğunu ifade eden Şendil, “Kayıplarımıza çok üzülüyoruz. Ama umut da var evde kalıyoruz kendimizi koruyoruz. Aslında evrenin bize anlatmak istediğini duymaya çalışıyoruz çünkü uzun zamandır duymadık. Bence aynı zamanda bir kırılma da yaşıyoruz. Evren bize kendi gücünü bu kadar yakından hissettiriyor diye düşünüyorum.” dedi.Yazmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu; “ Bir oyuncunun sanatın farklı dallarıyla iç içe olmasını çok seviyorum. Bir taraftan çok yönlülük getiriyor. Diğer taraftan da arayıp bulamadığımız, unuttuğumuz bazı duygularla da bağ kurmamızı sağlıyor. Benim için yazmak da onlardan bir tanesi. Bu günün birinde bir senaryoya mı dönüşüyor, yoksa bir kitaba mı dönüşür ya da kağıtlar üzerinde kalır, hayata geçmez ve sadece bana mı özel kalır bilmiyorum. Ama eğer yapabilirsem yazdığım hikayelerin birinde oynamak en büyük hayallerimden bir tanesi. Dilerim gerçekleşir. Yazmak aslında bir oyuncuya en yakın olan duygularını öğrenmek ve betimlemek açısından en temel durum diye düşünüyorum.Bir süredir ekrandan uzak olan Şendil, seyircilerden gelen setlere geri dönmek istemiyor musunuz sorusunu da yanıtladı. Setlere dönmeyi istediğini söyleyen Şendil, “ Şu an içinde durduğumuz durumda yerimizden kıpırdayamıyoruz, bir şey üretemiyoruz. Ama bir taraftan da elbette döneceğim. Ben mesleğimin zamansız olduğunu düşünüyorum ve bu zamanın da bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bir taraftan hayatımda geçirdiğim en verimli süreci de yaşıyorum. İnanılmaz okuyorum, izliyorum, dinleniyorum, yazmaya çalışıyorum. Mesleğim benim için çok önemli, çok kıymetli. Hep bana bu soru soruluyor, belki evet uzun bir ara gibi ama o ara inanın olması gereken bir araydı. Bir taraftan da ben galiba insanlar da bu yüzden de bunu hissediyorlar; ben kendime hiç zaman tanımadan çalıştım bugüne kadar. Bir süredir ekranlarda yokum evet, bir taraftan çok özlüyorum ama diğer taraftan da döndüğüm zaman da çok daha başka şeyler yaparak döneceğime inanıyorum. Bu sürenin de kıymetini biliyorum. En yakın zamanda da ekranda olacağımı düşünüyorum.