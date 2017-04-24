Hatice Şendil'den hamilelik pozları

Magazin - 24 Nisan 2017 14:13

Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çifti beraber pozlar verdi.38 haftalık hamile olan Hatice Şendil, göbeğini açıkta bıraktığı halde eşiyle beraber poz verdi. Hatice Şendil, paylaşımlarında doğacak çocuklarının adının da Can olacağını duyurmuş oldu.