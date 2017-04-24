Hatice Şendil'den hamilelik pozları

Burak Sağyaşar ile evli olan güzel oyuncu Hatice Şendil hamilelik pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Magazin - 24 Nisan 2017 14:13
Hatice Şendil'den hamilelik pozları
Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çifti beraber pozlar verdi.

38 haftalık hamile olan Hatice Şendil, göbeğini açıkta bıraktığı halde eşiyle beraber poz verdi. Hatice Şendil, paylaşımlarında doğacak çocuklarının adının da Can olacağını duyurmuş oldu.

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