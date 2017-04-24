Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çifti beraber pozlar verdi.
38 haftalık hamile olan Hatice Şendil, göbeğini açıkta bıraktığı halde eşiyle beraber poz verdi. Hatice Şendil, paylaşımlarında doğacak çocuklarının adının da Can olacağını duyurmuş oldu.
Hatice Şendil'den hamilelik pozları
Burak Sağyaşar ile evli olan güzel oyuncu Hatice Şendil hamilelik pozlarını sosyal medyadan paylaştı.Magazin - 24 Nisan 2017 14:13
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, hamilelik pozları
MAGAZİN HABERLERİ
- Diriliş "Ertuğrul"a bir hafta ara!
- Amsterdam aşıkları; Pelin Akil ve Anıl Altan
- Yılmaz Morgül, Beyaz Saray'a giderse...
- Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
- 'Hayat Bazen Tatlıdır' da veda ediyor!
- Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
- Mahsun Kırmızıgül'e bir şok daha!
- No: 309'un 45. bölümünde neler olacak?
- "İçerde"de Mert için yolun sonu mu geliyor?
- Çağla Şıkel'den pijamalı sürpriz!