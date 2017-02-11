Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!

Hamileliğinin 7. ayına giren Hatice Şendil, doğacak oğlu için hazırlıklara başladı.

Magazin - 11 Şubat 2017 20:00
Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çifti, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Önümüzdeki aylarda oğulunu dünyaya getirecek olan güzel oyuncu Hatice Şendil, “ 7 ayı geride bıraktık. Çok şükür herşey yolunda. Oğlumuz sağlıkla büyümeye devam ediyor. Bizde şimdiden babasıyla beraber onun için hazırlıklara başladık. Düşündüğümüz kadar kolay bir durum değilmiş gerçekten. Odasını hazırlamak için aylar öncesinden hazırlıklara başladık ama hala tamamlamış değiliz.” açıklamasında bulundu.

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