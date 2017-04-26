Hatice'nin değişimi şaşırtıyor

Şarkıcı Hatice, zaman içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Magazin - 26 Nisan 2017 20:35
Hatice'nin değişimi şaşırtıyor
Şarkıcı Hatice'nin müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik etti.

Daha sonra ise aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına 'İner misin, çıkar mısın?' isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı. 90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yaptı. O dönemin çok konuşulan şarkıcıları arasındaydı Hatice... Zaman içinde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle konuşuldu.

Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor.

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Bağlantılar: Şarkıcı, Hatice

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