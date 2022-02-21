“Hayaller ve Hayatlar” sosyal medyada trend oldu

Dört yakın arkadaşın hayallerinin peşinden giderken hayata yakalanma hikayesini anlatan dizi sürükleyici hikayesi ve Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz, Beyza Şekerci, Özge Özacar, Halil İbrahim Kurum’u buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla övgü aldı.İlk iki bölümüyle yayına giren Hayaller ve Hayatlar, büyük beğeni toplayarak sosyal medyada trendler arasına girerken, ünlü sinema ve dizi sitesi imdb.com’da ise 9.1 puanla açılış yaparak rekor kırdı.