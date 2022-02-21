Dört yakın arkadaşın hayallerinin peşinden giderken hayata yakalanma hikayesini anlatan dizi sürükleyici hikayesi ve Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz, Beyza Şekerci, Özge Özacar, Halil İbrahim Kurum’u buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla övgü aldı.
Sosyal Medyada Trend Oldu ve IMDB Puanı Rekor Kırdı!
İlk iki bölümüyle yayına giren Hayaller ve Hayatlar, büyük beğeni toplayarak sosyal medyada trendler arasına girerken, ünlü sinema ve dizi sitesi imdb.com’da ise 9.1 puanla açılış yaparak rekor kırdı.
“Hayaller ve Hayatlar” sosyal medyada trend oldu
Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yeni beIN ORIGINALS dizisi “Hayaller ve Hayatlar” dijital içerik platformu beIN CONNECT’te izleyiciyle buluştu.
21.02.2022 17:53 Dizi Galeri