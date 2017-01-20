'Hayat Bazen Tatlıdır' 13. bölüm fotoğrafları ve konusu!

Süreç Film / Ali Gündoğdu imzalı, Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan’ın başrolleri paylaştığı Hayat Bazen Tatlıdır’ın yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor.

Dizi - 20 Ocak 2017 14:44
'Hayat Bazen Tatlıdır' 13. bölüm fotoğrafları ve konusu!
13. bölüm;

Hayat, Cahit’in intikamı karşısında yıkıldığı bir anda Cerrah’ı yanında bulur. Cerrah, Hayat’tan gizli olarak Cahit’le hesaplaşacaktır! Loçko ve diğerleri kopya olayında önceden ispiyonlandıkları için yakalandıkları sonucuna varırlar. Şimdi hedefleri onları kimin ispiyonladığını bulmaktır! Bunun için planlı olarak Loçko Asya’ya, Emoji de Tarhan’a yaklaşır. Bu arada Şerif, kopya krizini fırsata çevirmenin derdindedir. Birtanem’i okul dışında çocuklara etüd dersi vermeye ikna eder. Karşılığında her öğrenciden gizlice para alacaktır. Ücret almadan ders vermeyi kabul eden Birtanem, bizimkiler sayesinde Şerif’in asıl niyetini öğrenince işler karışır! Emoji internette tanıştığı gençle sohbet etmeye devam ederken, kendisini bekleyen sürprizden habersizdir! Burak Gözde’yle Kartepe’de bir hafta sonu geçirmeyi teklif eder. Bu teklife önceleri sıcak bakmayan Gözde, Hayat’ın artan baskısına inat evet der. Bunu öğrenen Koray da Sevda’yla beraber aynı otele gider! Burak ve Gözde, karşılarında Koray ve Sevda’yı görünce şok olur! Ancak asıl büyük şoku ertesi gün yaşayacaklardır.

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