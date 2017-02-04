15. bölüm;
Hayat, Gözde’yi almak için Cerrah ile beraber bara gider. Fakat Gözde barda yoktur! Burak da nerde olduğunu bilmiyordur. Hayat ve Cerrah, hemen polise haber verir. Burak ise, Gözde’yi Koray’ın kaçırdığından şüphe edip Koray’ın evini basar! Sevda, kardeşi olduğunu öğrenince önce büyük bir öfkeye kapılır. Bir süre sonra ise kardeşini bulmaya karar verir! Hayat, Gözde ile ilgili bir gerçeği öğrenince şok olur! Okuldan ayrılmaya ve İzmir’e yerleşmeye karar verir! Birtanem ve öğrenciler başta olmak üzere herkes Hayat’ın kararını değiştirmek için uğraşır. Şule, Cerrah’ın Hayat’tan uzaklaşması için Cerrah ve Hayat ile ilgili bildiği büyük sır ile Cerrah’ı tehdit eder. Cerrah ise Hayat’ın kararıyla yıkılmıştır.
"Hayat Bazen Tatlıdır" 15. bölüm özeti ve fotoğrafları!
Süreç Film / Ali Gündoğdu imzalı, Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan’ın başrolleri paylaştığı Hayat Bazen Tatlıdır’ın yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor.Dizi - 04 Şubat 2017 17:08
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