Hayat Öğretmen'i bekleyen acı sürpriz ne?

Ali Gündoğdu imzalı, Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan’ın başrolleri paylaştığı Hayat Bazen Tatlıdır’ın yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor.

Dizi - 13 Ocak 2017 15:25
Hayat Öğretmen'i bekleyen acı sürpriz ne?
12. bölüm;
Okul başkanlığı üzerinden Koray ve Burak’ın Gözde için yarıştığı anlaşılınca ortalık karışır! Burak’la ilk defa karşı karşıya kalan Hayat, Gözde’den uzak durması için Burak’ı uyarır. Burak ise Gözde’ye kendini affettirmenin yollarını arar. Şerif sınav haftasına girdiklerini açıklayınca öğrencileri bir telaş alır. Ders çalışmakla işin içinden çıkamayacaklarından korkan Loçko ve diğerleri kopya çekmeye karar verir! Ancak işler hiç de düşündükleri gibi gitmez! Şerif Birtanem’in gönlünü yeniden kazanmak için akla karayı seçer! Uzun zamandır aralarında soğuk savaş yaşanan Sevda ve Gözde arasında ipler kopar! Koray, Sevda’nın babasının sevgilisine ders vermek için Sevda ile işbirliği yapar. Bu sırada Sevda’nın bilmediği bir sırrı öğrenir! Onur ve Zeynep’i el ele gören Cahit’in Onur’dan intikamı acı olur! Cerrah’ın Hayat’ın hayatını etkileyen büyük sırrı ortaya çıkar! Günün sonunda ise Hayat ve Gözde’yi acı bir sürpriz beklemektedir.


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