Hayat Şarkısı 37. bölümünde neler olacak?

Dizi - 10 Ocak 2017 17:35

Melek ve Hülya’nın başına gelen beklenmedik olaylar ile Cevher ailesi apar topar evlerine dönerler ve gördükleri manzara karşısında yepyeni bir şok yaşarlar. Bütün bunları üstüne Hülya’nın Kerim’e yazdığı ve Bahar’ın kendi kızı olduğunu itiraf ettiği mektubun Aysel’in eline geçmesi de yepyeni sorunları beraberinde getirecektir.Kerim ile yaşadıkları büyük kavga sonrası Hülya yepyeni ve radikal bir karar alır. Aile büyüklerinin arabuluculuk çabaları da sonuç vermez. Hülya ilk defa mücadeleden vazgeçmiş görünmektedir.Hayat Şarkısı 37. bölüm 1. fragmanıHayat Şarkısı 37. bölüm 2. fragmanı