Hayat Şarkısı, Şili’de yayına giriyor!

Dizi - 27 Nisan 2017 02:00

Kanal D’de yayınlanan "Hayat Şarkısı" yurt dışına açılmaya devam ediyor.Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın, Ecem Özkaya Üstündağ, Seray Gözler, Olgun Toker, Pelin Öztekin ve Deniz Hamzaoğlu’nun paylaştığı dizi, Şili’de yayına giriyor! Hali hazırda 2. sezon bölümleriyle ekrana gelen yapım, önümüzdeki haftalarda “Hülya” ismiyle TVN kanalında yayın hayatına başlayarak bu kanalda yayınlanan 3. yerli dizi olacak.Kanal daha önce Kanal 7’de yayınlanan ‘Elif’ ve fenomen gençlik dizisi ‘Güneşi Beklerken’i de ekranlara getirmişti.