Kanal D’de yayınlanan "Hayat Şarkısı" yurt dışına açılmaya devam ediyor.
Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın, Ecem Özkaya Üstündağ, Seray Gözler, Olgun Toker, Pelin Öztekin ve Deniz Hamzaoğlu’nun paylaştığı dizi, Şili’de yayına giriyor! Hali hazırda 2. sezon bölümleriyle ekrana gelen yapım, önümüzdeki haftalarda “Hülya” ismiyle TVN kanalında yayın hayatına başlayarak bu kanalda yayınlanan 3. yerli dizi olacak.
Kanal daha önce Kanal 7’de yayınlanan ‘Elif’ ve fenomen gençlik dizisi ‘Güneşi Beklerken’i de ekranlara getirmişti.
Hayat Şarkısı, Şili’de yayına giriyor!
"Hayat Şarkısı" yurt dışında açılımını sürdürürken dizinin Şili'de yayına gireceği öğrenildi.Dizi - 27 Nisan 2017 02:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hayat Şarkısı, Kanal D
DİZİ HABERLERİ
- Kara Sevda'da savaş çanları çalıyor
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İçerde'nin Melek’ine veda yemeği
- İçerde'nin final tarihi belli oldu
- Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
- Diriliş "Ertuğrul"a bir hafta ara!
- 'Hayat Bazen Tatlıdır' da veda ediyor!
- No: 309'un 45. bölümünde neler olacak?
- "İçerde"de Mert için yolun sonu mu geliyor?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?