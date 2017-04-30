Dizi - 30 Nisan 2017 09:00

Kanal D’de yayınlanan "Hayat Şarkısı"na 3 yeni isim sürpriz konuk olacak.Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın, Seray Gözler, Olgun Toker, Pelin Öztekin, Deniz Hamzaoğlu ve Aydan Taş’ın paylaştığı dizinin 54. bölümünde Serkan Keskin, Mine Teber ve Goncagül Sunar konuk olarak yer alacak.Yapımcılığını Most Production’ın üstlendiği dizinin 57. bölümüyle ekranlara veda edeceği açıklandı.