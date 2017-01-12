Hayat Şarkısı'nda Filiz Ahmet ayrılığı

Kanal D'de ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alan Filiz Ahmet diziden ayrıldı.

Dizi - 12 Ocak 2017 15:15
Hayat Şarkısı'nda Filiz Ahmet ayrılığı
Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın ve Ecem Özkaya Üstündağ gibi isimlerin rol aldığı Hayat Şarkısı dizisinde ayrılık yaşandı.

Nurgül karakteriyle 15. bölümünde diziye katılan Filiz Ahmet, senaryo gereği kardeşinin tedavisi için Amerika’ya gitti ve diziden ayrıldı.


Hayat Şarkısı'nda Hülya ve Kerim kaçırıldı!

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Diriliş Ertuğrul'a sürpriz güzel!
  • Silahı kendi kafasına dayadı!
  • Kara Sevda'da gerçek ortaya çıktı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İtiraf etti: "Ben sana aşık oldum"
  • Dev kadro görücüye çıkıyor!
  • Bedeli ağır olacak!
  • '3 Adam'da Sinan Akçıl rüzgarı esti
  • Kerem Bürsin ringe çıktı!
  • İçerde'de 17. bölümden ilk sahne

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Gülşen anne oldu!
  • Kötü haberi böyle duyurdu!
  • Nurella İşte Benim Stilim'den yine mi ayrılıyor?
  • Aslışah Alkoçlar'ın korkutan görüntüsü!
  • Bambaşka bir Zehra oldu!
  • Hayat Şarkısı'nda şok ayrılık!
  • Boşanma davasında flaş gelişme!
  • Bir açıklama da Deniz Çakır'dan geldi...
Gülşen anne oldu!

EN POPÜLER HABERLER

  • İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları...
  • Diriliş Ertuğrul'a sürpriz güzel!
  • Murat ile Merve sosyal medyada birbirlerine kur yaptı!
  • Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı!
  • "Deli Aşk" filminin ilk tanıtımı yayınlandı!
  • Erkan Petekkaya'dan müthiş yorum!
  • Yasemin Allen'den geri dönüş müjdesi!
  • Tolga Sarıtaş'tan Engin Akyürek olur mu?
İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları...