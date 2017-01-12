Hayat Şarkısı'nda Filiz Ahmet ayrılığı

Dizi - 12 Ocak 2017 15:15

Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın ve Ecem Özkaya Üstündağ gibi isimlerin rol aldığı Hayat Şarkısı dizisinde ayrılık yaşandı.Nurgül karakteriyle 15. bölümünde diziye katılan Filiz Ahmet, senaryo gereği kardeşinin tedavisi için Amerika’ya gitti ve diziden ayrıldı.