Hayat ve Murat vuslata erecek mi?

Dizi - 21 Ocak 2017 16:15

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 27. bölümünde; Emine ve kızları korku içinde bırakan sapığın Hayat’ın abisi Cemil çıkmasıyla hem rahat bir nefes alınır hem de yeni bir maceranın kapıları açılır. Kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil Murat’a bir şart koşar. Hayat, Uzun ailesine yakışır bir şekilde gelin olacaktır. Karısından bir an ayrı kalmak istemeyen Murat, Hayat için her şeyi yapmaya razıdır. Kız istemeye de, hamama girip terlemeye de, parmağına kına yakmaya da… Cemil ise bir yandan kardeşinin düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, bir yandan aslında onu İstanbul’a getiren sırrı annesinin başına atıp kaçmak istemektedir. Ancak Cemil’in bir türlü tutamadığı dili başına yine bela olacak ve Hayat’ın babası Sefer’i arkasından sürükleyecektir. Peki Hayat ve Murat üst üste gelen belalara rağmen vuslata erebilecek midir?“Aşk Laftan Anlamaz”, kavgayla başlayıp aşkla devam eden heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşamı saat 20.00'de Show TV’de!İşte "Aşk Laftan Anlamaz"ın 27. bölüm tanıtımları!