Hayırlı evlat Aleyna Tilki!

16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki kazandığı parayla Pendik'ten annesine ev aldı.

Magazin - 15 Ocak 2017 15:30
Hayırlı evlat Aleyna Tilki!
'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla 2016’da Türkiye’nin gündemine oturan 16 yaşındaki Aleyna Tilki ailesinin de yüzünü güldürdü.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Aleyna Tilki 5 ay içinde kazandığı paralarla anne ve babası Havva-Mehmet Tilki’ye, İstanbul Pendik’te deniz manzaralı bir rezidanstan daire aldı.

Tilki Ailesi bir bankadan aldıkları krediyle 750 bin liraya ev sahibi oldu. Aleyna tapunun annesinin üzerine yapılmasını istedi.

Türkiye'de alkollü yerlerde sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki sadece halk konseri verebiliyor. Organizasyonun büyüklüğüne göre 20-30 bin TL arasında kazanıyor. Buna karşı Avrupa'daki bazı gecce kulüplerinde sahneye çıkıp 45 bin TL'ye program yapıyor. Aleyna en son yılbaşı geccesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi. Bir saatte 50 bin TL aldı.





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Bağlantılar: Aleyna Tilki

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