Hayko Cepkin'den Beşiktaş'a şampiyonluk bestesi

Hayko Çepkin'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için yeni bir beste yaptığını açıkladı.

Müzik - 27 Nisan 2017 03:00
Beşiktaş taraftarlığı ve yaptığı sert müzikle hayranlarının sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Hayko Çepkin, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için yaptığı yeni bestenin bir küçük bir bölümünü Instagram hesabından yayınladı.

Hayko Cepkin herkesi şaşırttı!

Hayko Cepkin herkesi şaşırttı!



Yaptığı bestenin demosunu sosyal medya hesabından paylaşan Cepkin, videonun altına ise "Üzerinde çalışmakta olduğum Beşiktaş marşımızdan küçük bir demo parçası paylaşıyorum. Yakında ana hatları ile tüm kayıt bitecek. Sanmayın ki oturuyoruz , yakışanı yapmak için çalışıyoruz" diye yazdı.

Hayko Cepkin'den sevenlerine sürpriz!

Hayko Cepkin'den sevenlerine sürpriz!
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Bağlantılar: Hayko Cepkin, Beşiktaş

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