Hayranına tecavüz ettiği ileri sürülen Kurtuluş Kuş'tan ilk açıklama

Son ayların popüler şarkıcılarından Kurtuluş Kuş'un konser için gittiği Aydın'da 21 yaşındaki kadın hayranına tecavüz ettiği ileri sürüldü. Şarkıcıdan şikayetçi olan genç kız, "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ellerimi tutup tecavüz etti" dedi.Kurtuluş Kuş ise sosyal medyadan bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Kendisine iftira atıldığını söyleyen şarkıcı şöyle konuştu:"Güne üzerime atılan bir iftirayla uyandım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum böyle bir şeyin bizde kesinlikle hiçbir karşılığı hiçbir aslı yoktur Allah'a şükürler olsun. Takıntılı hayranlarımla bir süredir bir mücadele içerisindeyiz. Kendilerini gerçekten çok seviyoruz ve çoğu zamanda hoşgörüyle karşılıyoruz.Böyle bir şeyin kesinlikle hiçbir savcılık delili olmadan basına yansıması ve böyle bir haberde ismimin geçmesi beni çok üzdü. En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır. Yanımda olan herkese çok çok teşekkür ederim.”