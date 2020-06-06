Hayranları Fahriye Evcen için seferber oldu!

34 yaşına basan Fahriye Evcen için hayranları seferber oldu. Karantina günlerini eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la evde geçiren oyuncu yeni yaşını evde kutladı ama sevenleri de onu unutmadı. Ünlü oyuncunun adını gökyüzündeki bir yıldıza veren sevenleri, Evcen için UNICEF’e de yardımda bulunup 90 adet tetanoz aşısı bağışladı.Hayranları tarafından kendisine yıldız hediye edilen Fahriye Evcen bunun sertifikasını paylaştı ve şu sözlerle teşekkür etti:"Benim yıldızlarım bana bir de yıldız almış doğum günümde… Gökyüzünü seyretmeyi ne denli sevdiğimi ve ilham aldığımı siz biliyorsunuz ve artık izlerken orada o sonsuz derinlikte benim adımda bir yıldızın olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Ufkunuz hep geniş ve parlak olsun, sizi seviyorum"