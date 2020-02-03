Hayranlarından Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz uyarısı!

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın görüştüğü ortaya çıktı!

Serenay Sarıkaya kampa girdi!

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığına dair haberler bir süredir magazin gündeminde sıkça dile getiriliyordu. Fakat ikili bu iddialar karşısında herhangi bir açıklamada bulunmadı.Son olarak Cem Yılmaz, Alice müzikalinin 50. oyun kutlamasına katıldı ve bir grup ile fotoğraf çektirdi. Bu grup içinde Serenay Sarıkaya da olunca hem magazin basınında hem de sosyal medyada yeniden aşk iddiaları ortaya atıldı.Sosyal medyada yayınlan fotoğrafın altına Serenay Sarıkaya'nın hayranları “Sustukça iddialar üst üste gelecek, lütfen açıklama yap. Aşk var mı, yok mu senden öğrenelim…” şeklinde yorumlar yaptı.