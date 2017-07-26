Hayvanseverlerin Harun Kolçak'a vefası!

Harun Kolçak’ın Gümüşsuyu’ndaki evinde beslediği iki kedisi, sanatçının vefatıyla sahipsiz kaldı.

Magazin - 26 Temmuz 2017 09:32
Hayvanseverlerin Harun Kolçak'a vefası!
Harun Kolçak’ın Gümüşsuyu’ndaki evinde beslediği iki kedisi, sanatçının vefatıyla sahipsiz kaldı. Hayvanseverler kedileri sahiplenmek için adeta sıraya girdi.

Geçtiğimiz çarşamba aramızdan ayrılan Harun Kolçak’ın kedileri sahipsiz kaldı.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra hayvanlara olan düşkünlüğüyle de bilinen usta sanatçının Gümüşsuyu’ndaki evinde vaktinin büyük bir bölümünü beraber geçirdiği Pamuk ve Eylül adındaki kedilerini sahiplenmek isteyen vatandaşlar, sanatçının yakın dostu Sibel Benekli’yle iletişime geçti.

Son beş günde 100’den fazla kişinin Kolçak’ın kedilerini sahiplenmek için Benekli’ye ulaştığı öğrenildi.


Harun Kolçak'ın cenazesinde akılalmaz görüntüler!

Harun Kolçak'ın cenazesinde akılalmaz görüntüler!



Harun Kolçak'ın doktorunun 'uyuşturucu' açıklaması

Harun Kolçak'ın doktorunun 'uyuşturucu' açıklaması



Kaynak:haberturk.com
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