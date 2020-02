Zemheri'de Firuze'nin gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?

'Zemheri' dizisinin yıldızı Hazal Filiz Küçükköse, ALL dergisine röportaj verdi. Güzel oyuncu, dergiye samimi açıklamalarda bulundu.Küçükköse, ALL dergisine yaptığı açıklamada derinliği olan karakterlere hayat vermekten zevk aldığını belirterek “Canlandırdığım karakterle en yakın özelliğim, karşımdakini kendimden daha çok düşünüyor olmak. Bu duygumu uçlarda yaşadığım için de her zaman törpüleyip dengede tutuyorum” dedi.