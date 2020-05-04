Hazal Kaya anlattı: "Çok kötü hissettiğim bir günün geccesi..."

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Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde oğlu Fikret Ali ve eşi Ali Atay'la birlikte geçiren Hazal Kaya bu sürede sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı. Daha önce pek fazla paylaşımda bulunmayan oyuncu, bu süreçte paylaşımlarını artırdı.Hazal Kaya önceki gün de kötü geçen bir günün ardından moral bulmak adına yazlık kıyafetlerini üzerine giydi, kendi fotoğraflarını çekti Kaya bu karelerden birini Instagram hesabından şu notla paylaştı:“Niyeyse çok kötü hissettiğim bir günün gecesi yazı getireyim dedim, yeter!”İşte o kare: