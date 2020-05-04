Hazal Kaya anlattı: "Çok kötü hissettiğim bir günün geccesi..."

Hazal Kaya: "Vertigo oldum sanıyordum, hamile olduğumu öğrendim!"
Hazal Kaya önceki gün de kötü geçen bir günün ardından moral bulmak adına yazlık kıyafetlerini üzerine giydi, kendi fotoğraflarını çekti Kaya bu karelerden birini Instagram hesabından şu notla paylaştı:
“Niyeyse çok kötü hissettiğim bir günün gecesi yazı getireyim dedim, yeter!”
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İşte o kare:
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