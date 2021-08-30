Hazal Kaya: Asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?

Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu gibi televizyona damga vuran yapımlarda boy gösteren Hazal Kaya, yeni projesi için saç rengini değiştirdi. Başarılı oyuncu, 2019 yılında oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalmıştı. Son olarak Bizim Hikaye dizisinde boy gösteren oyuncu, yeni projesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.Daha önce proje için saçlarını boyatarak imaj değiştiren 30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Yoğun bir çalışma dönemine girdiğini belirten Hazal Kaya, gönderisinde, "Sizce ben 'Çok yorgunum abi deli gibi tatil yapıp, bütün kış yatacağım!' deyip asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?" ifadelerini kullandı. Hazal Kaya’nın hayranları, oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdırdı.