Hazal Kaya: Detoks, diyet bana göre değil!

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan ve son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide rol alan Hazal Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda bakıma geldiği bir kuaför çıkışı objektiflere yansıdı. 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı internet dizisinin özel gösterimi için bakımdan geldiğini söyleyen 31 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncunun, elindeki matara dikkat çekti.Yol kenarı da kendisini almaya gelen şoförünü bekleyen Kaya, sağlıklı beslenmeye gayret ettiğini söyleyip; "Klasik sağlıklı beslenme için arada meyve ve sebze suyu içiyorum. Detoks, diyet falan hiç bana göre değil" diye konuştu.