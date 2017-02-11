Hazal Kaya: Ekranı özledim!

Yeni bir dizi hazırlığında olan Hazal Kaya ekranda olmayı özlediğini söyledi.

Magazin - 11 Şubat 2017 21:00
Hazal Kaya: Ekranı özledim!
Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın arkadaşı ile geldiği AVM'de kısa süreliğine mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Kaya, şöyle konuştu; ''Arkadaşlar ekranları ben de özledim, şu an dizi ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Belli olduğu zaman sizlerin haberi olur zaten'' dedi. Hazal Kaya, daha sonra yakın arkadaşı ile Günaydın Steak House geçerek burada et yedi.

Hazal Kaya'dan 3 ay sonra ilk paylaşım

Hazal Kaya'dan 3 ay sonra ilk paylaşım




Hazal Kaya'nın makyajsız hali olay oldu!

Hazal Kaya'nın makyajsız hali olay oldu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hazal Kaya

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
  • Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu?
  • Rıza Baba'yı yıkan ölüm!
  • Beyaz, İrem'e silikonları sorunca...
  • Ne yaptın Derya?
  • Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Cesur ve Güzel' dizi setinde kriz!
  • Dudak dudağa görüntülendi!
  • Dudak dudağa görüntülendi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Çağla dudak dudağa"
  • 'Kara Sevda'dan bir ilk!
  • Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi
  • Reyting için bunu da yaptılar?
  • Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
  • Adriana Lima'nın transparanı!
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
"Çağla dudak dudağa"

EN POPÜLER HABERLER

  • Hazal Kaya: Ekranı özledim!
  • Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
  • Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
  • "Çağla dudak dudağa"
  • Bu sahne izleyenleri ağlatacak!
  • 'Kara Sevda'dan bir ilk!
  • Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
  • Reyting için bunu da yaptılar?
Hazal Kaya: Ekranı özledim!