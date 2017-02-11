Hazal Kaya: Ekranı özledim!

Magazin - 11 Şubat 2017 21:00

Hazal Kaya'dan 3 ay sonra ilk paylaşım

Hazal Kaya'nın makyajsız hali olay oldu!

Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın arkadaşı ile geldiği AVM'de kısa süreliğine mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Kaya, şöyle konuştu; ''Arkadaşlar ekranları ben de özledim, şu an dizi ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Belli olduğu zaman sizlerin haberi olur zaten'' dedi. Hazal Kaya, daha sonra yakın arkadaşı ile Günaydın Steak House geçerek burada et yedi.