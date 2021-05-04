Hazal Kaya, eski günlere daldı

Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya eski günlere daldı. Denizin içinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu altına yazdığı notla da dikkat çekti.

04.05.2021 20:06 Magazin

Hazal Kaya, eski günlere daldı Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin yeni iyi niyet elçisi olduğunu duyuran ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hazal Kaya aşka geldi:

Hazal Kaya aşka geldi: "Hayatımın aşkı..."



Denizin içinde çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Kaya, altına da duygularını yazdı:

“Bu fotoğraf bizim hayati kararlar aldığımız, oğlanın cinsiyetini öğrendiğimiz, aile tarihimizde acayip önemli bi yeri olan gizli cennetimizde çekildi. Ali muhtemelen güneşleniyor bu sırada, Muh tuhaf deniz gözlüğüyle balıkları izliyor, Gökçe’yle ben de suda her zamanki gibi şahane sohbetteyiz... Bisiklete binme planı yapmışız akşam için, belki dondurma bile yeriz... Çok seviyorum bu fotoğrafı, güzel anlara kaçıyorum sayesinde, çok iyi geliyor. Burda dursun dedim.”

Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya övgü:

Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya övgü: "Karım aşırı yetenekli"




Hazal Kaya’nın kar sevinci...

Hazal Kaya’nın kar sevinci...



Hazal Kaya'dan Ali Atay'a:

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: "Sana çok aşığım!"



Hazal Kaya:

Hazal Kaya: "Karnımda kas açılmıştı!"
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: