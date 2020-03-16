Oyuncu Hazal Kaya, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruduklarını açıkladı. Eşi Ali Atay'la birlikte evde çekilen bir fotoğrafını sayfasına yükleyen güzel oyuncu altına şu notu yazdı:
"Sosyal Mesafeyi sevdik biz,evden çıkmıyoruz, keyfimiz de gayet yerinde"
Hazal Kaya: Evden çıkmıyoruz, keyfimiz yerinde!
Sağlık Bakanı'nın virüs hakkında yaptığı uyarıları dikkate alan ve bir süre için sosyal ortamlardan uzak duran Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
16.03.2020 14:07 Magazin