Hazal Kaya: Evden çıkmıyoruz, keyfimiz yerinde!

Oyuncu Hazal Kaya, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruduklarını açıkladı. Eşi Ali Atay'la birlikte evde çekilen bir fotoğrafını sayfasına yükleyen güzel oyuncu altına şu notu yazdı:"Sosyal Mesafeyi sevdik biz,evden çıkmıyoruz, keyfimiz de gayet yerinde"