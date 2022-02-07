Hazal Kaya ile Ali Atay adeta düşman çatlattı!

Sosyal medyada isim vermeden paylaşılan “Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar. Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" sözleri sonrası Hazal Kaya ve Ali Atay çifti Twitter’da gündem olmuştu…İddialar sonrası ünlü çift ise yaptıkları paylaşımlarla adeta düşman çatlattı.Ali Atay, Hazal Kaya’nın yeni projesinin fragmanını paylaşarak “Helal olsun sevgilime be! gurur duyuyorum” diye yazdı.Hazal Kaya ise Atay’a “Sevgilim” yanıtını verdi.