Sosyal medyada isim vermeden paylaşılan “Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar. Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" sözleri sonrası Hazal Kaya ve Ali Atay çifti Twitter’da gündem olmuştu…
İddialar sonrası ünlü çift ise yaptıkları paylaşımlarla adeta düşman çatlattı.
Ali Atay, Hazal Kaya’nın yeni projesinin fragmanını paylaşarak “Helal olsun sevgilime be! gurur duyuyorum” diye yazdı.
Hazal Kaya ise Atay’a “Sevgilim” yanıtını verdi.
Hazal Kaya ile Ali Atay adeta düşman çatlattı!
Hazal Kaya ile Ali Atay yaptıkları paylaşımlarla düşman çatlattı. Atay, eşine “Helal olsun sevgilime be! gurur duyuyorum” diye yazarken Kaya ise “Sevgilim” cevabını verdi.
07.02.2022 15:51 Magazin