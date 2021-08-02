Hazal Kaya: Neden yalnız kaldı koca ülke?

Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Bir çok ilde başlayan yangınları söndürmek için insanlar seferber oldu. Fakat tüm çaba uğraşlara rağmen yangınlar söndürülemiyor. Sosyal medyada paylaşılan yangın görüntüleri yürekleri dağlamaya devam ediyor.Hazal Kaya da bu duruma dayanamayarak isyan etti. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu şöyle dedi:"Göz göre göre yanıyor cennetimiz!! Litrelik sularla yangın söndürmeye çalışıyor insanlarımız. Sönen yerler soğutma çalışması yapılmadığı için tekrar alev alıyor!Nerdesiniz ya?! Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke?!"