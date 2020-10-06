Hazal Kaya o diziye konuk oluyor!

Son olarak 'Bizim Hikaye' dizisinde boy gösteren Hazal Kaya, uzun bir süredir ekranda rol almıyordu. Oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu yavaş yavaş setlere dönüyor. "Benden Ne Olur" isimli sinema filminde rol alan oyuncu şimdi de Menajerimi Ara dizine konuk olacak. 8. bölümde diziye konuk olacak olan Hazal Kaya oldukça uzun bir aranın ardından televizyonda boy gösterecek.