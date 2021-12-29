Hazal Kaya sinema perdesinde ışıldayacak!

Sertab Bal rolünde Hazal Kaya’nın samimi ve neşe dolu performansıyla hayat bulan Sertab Bal, günümüz şehirli genç kadınlarının bir yansıması! Sertab Bal’ın hayallerini yaşamak için giriştiği serüvenler izleyiciye adet deneyimledikleri hayatı izletecek.Film, kitabıyla binlerce kişi tarafından sevilen hikayesi ve başarılı oyuncularının yanı sıra, kamera arkasında da dev bir buluşmayı gerçekleştiriyor.Türkiye’nin en büyük yapım şirketlerinden ikisi, Medyapım ve Ay Yapım’ın güçlerini Dünya devi CJ ENM ile birleştirerek yapımcılığını üstlendikleri ‘Benden Ne Olur?’ aylarca en çok satanlar listesinin zirvesinde yer alan Aslı T. Kızmaz’ın aynı isimli kitabından uyarlandı!Son dönemin en sevilen ve pek çok farklı mecrada büyük ilgi gören kitabı, sinemaya Aslı T. Kızmaz ve Müge Öztürk uyarlarken, Murat Şenöy de yönetmenliğini üstlendi!İlk teaser’ı ile büyük ilgi gören ve başta kitabın hayranları olmak üzere tüm sinemaseverlerin ilgisini çeken ‘Benden Ne Olur?’un başrolünde Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan yer alıyor. ‘Benden Ne Olur?’un ana kahramanı tüm çevresinin kendisinden beklediği “düzenli” hayatı bir türlü olduramamış, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, kalıplara uymayan, kimlik arayışında genç bir kadın olan Sertab Bal! (Hazal Kaya)Sertab Bal, bir kaza sonucu ablası Harika’nın (Nur Fettahoğlu) evini yakınca evsiz ve parasız kalıyor ve “Senden hiçbir şey olmaz” sözleri ile hayatını yeniden düzenlemeye karar veriyor!‘Benden Ne Olur?’ 14 Ocak’ta sinemalarda.