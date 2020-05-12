Hazal Kaya: "Tek başına çocuk bakmak delilikmiş!"

Hazal Kaya'dan o yorumlara yanıt: "Elimde kanıtlar var!"

Hazal Kaya anlattı: "Çok kötü hissettiğim bir günün geccesi..."

Hazal Kaya, 'Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun sosyal medya hesabına konuştu. Güzel oyuncu, “Oğlum Fikret Ali'yi ilk 2 ay hiç yardım almadan büyütmeye çalıştım. Delilikmiş! Çocuk tek başına büyütülecek bir şey değil. Kadınlara 'destek almadan çocuk bakabilmelisiniz' baskısı çok yanlış. Yaptığımı yapmayın, tek başınıza çocuk bakmaya çalışmayın" dedi.Hazal Kaya'nın bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Kaya'ya destek verirken bazıları ise, "Bu ülkede kaç anne çocuğuna tek başına bakıyor" diyerek güzel oyuncuyu şımarıklıkla suçladı.