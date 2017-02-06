İşte o paylaşım:
Hazal Kaya'dan 3 ay sonra ilk paylaşım
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayan Hazal Kaya uzun bir aradan sonra ilk kez paylaşım yaptı.Magazin - 06 Şubat 2017 20:00
Ünlü çiftler Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Ali Atay ile Hazal Kaya ve Ebru Özkan ile Ertan Saban dün gecce oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini birlikte izledi. 3 aydır Instagram'dan paylaşım yapmayan Hazal Kaya da bu buluşmadan bir kareyi sayfasında yayınladı.
İşte o paylaşım:
İşte o paylaşım:
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Bağlantılar: Hazal Kaya, Ceyda Düvenci, Ali Atay, Bülent Şakrak, Ebru Özkan
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