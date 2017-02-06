Hazal Kaya'dan 3 ay sonra ilk paylaşım

Magazin - 06 Şubat 2017 20:00

Ünlü çiftler Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Ali Atay ile Hazal Kaya ve Ebru Özkan ile Ertan Saban dün gecce oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini birlikte izledi. 3 aydır Instagram'dan paylaşım yapmayan Hazal Kaya da bu buluşmadan bir kareyi sayfasında yayınladı.İşte o paylaşım: