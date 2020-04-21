Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: "İyi ki doğdun sevdiğim"

Hazal Kaya eşi Ali Atay’ın yeni yaşını Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Güzel oyuncu paylaşımının altına şöyle yazdı: “Seni çok seviyorum...Hep birlikte nice senelerimiz olsun.İyi ki doğdun sevdiğim.”Ali Atay ise Hazal Kaya’nın bu satırlarına “benim güzel sevgilim” sözleriyle karşılık verdi...