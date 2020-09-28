Hazal Kaya'dan çocuğunu özleyen anne postu!

Anne olduktan sonra oğlu Fikret Ali'yi tek başına büyütmek isteyen Hazal Kaya bir süre setlere ara vermişti. Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu geçtiğimiz aylarda bir sinema filmine onay verdi. Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı "Benden Ne Olur" isimli film için Onur Tuna ve Enis Arıkan'la kamera karşısına geçen Kaya, sette olduğu saatlerde Fikret Ali'den uzak kaldı.Hazal Kaya, son olarak Instagram hesabından oğluyla yeni bir karesini paylaştı. Kaya paylaşımına, "Çalışırken çocuklarını özleyen ana postudur..." mesajını not düştü. Güzel oyuncunun Fikret Ali'yle paylaşımı rekor sürede 180 bine yakın beğeni aldı.