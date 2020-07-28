Hazal Kaya'dan hayranlarına çağrı!

Kendisi gibi 1 Ekim'de doğan miniğin tedavisi için farkındalık yaratan oyuncu Hazal Kaya, “Gökalp, SMA hastası ve 2 yaşından önce olması gereken bir tedavi var. Ona destek olmamız lazım. Benim ricam, bu sene bana yapmayı düşündüğünüz bütün sürprizleri, bütün hediyeleri ona bağışlamanız” diyerek sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.