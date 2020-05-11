Hazal Kaya'dan o yorumlara yanıt: "Elimde kanıtlar var!"

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Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: "İyi ki doğdun sevdiğim"

Hazal Kaya ile Ali Atay çifti 2019 Kasım ayında çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Hazal Kaya, bugüne kadar oğlunun yüzünü sosyal medya hesabından paylaşmamıştı. Güzel oyuncu bu kuralı 'Anneler Günü' için bozdu. Fikret Ali'yle fotoğrafını Instagram'a yükledi.Hazal Kaya'nın yüzünü ilk kez gösterdiği oğlu Fikret Ali, babası Ali Atay'a benzerliği ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaşarak "Fiko babasına benziyor diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var ama şimdi şeyetmiyim sakin kalayım neyse" mesajını paylaştı.