Hazal Kaya'dan o yorumlara yanıt: "Elimde kanıtlar var!"

Hazal Kaya anlattı: "Çok kötü hissettiğim bir günün geccesi..."
Hazal Kaya'nın yüzünü ilk kez gösterdiği oğlu Fikret Ali, babası Ali Atay'a benzerliği ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaşarak "Fiko babasına benziyor diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var ama şimdi şeyetmiyim sakin kalayım neyse" mesajını paylaştı.
Hazal Kaya: "Vertigo oldum sanıyordum, hamile olduğumu öğrendim!"
Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: "İyi ki doğdun sevdiğim"