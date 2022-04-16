Öden'in "Psikolojik baskı gördüm" çıkışına Hazal Kaya’dan destek geldi. Yıllar önce Adını Feriha Koydum adlı dizide rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Kaya, "Hepimize tuhaf yorumlar geliyor. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için şanslı olduğumuzu söylüyorlar, bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz" dedi.
Hazal Kaya'dan Songül Öden'e destek
Songül Öden'in Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığını ve psikolojik baskı gördüğünü açıklamasının ardından ünlü oyuncuya meslektaşı Hazal Kaya'dan destek geldi.
16.04.2022 15:31 Magazin
Öden'in "Psikolojik baskı gördüm" çıkışına Hazal Kaya’dan destek geldi. Yıllar önce Adını Feriha Koydum adlı dizide rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Kaya, "Hepimize tuhaf yorumlar geliyor. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için şanslı olduğumuzu söylüyorlar, bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz" dedi.