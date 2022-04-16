Hazal Kaya'dan Songül Öden'e destek

Songül Öden'in Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığını ve psikolojik baskı gördüğünü açıklamasının ardından ünlü oyuncuya meslektaşı Hazal Kaya'dan destek geldi.

16.04.2022 15:31 Magazin

Hazal Kaya'dan Songül Öden'e destek
Songül Öden konuk olduğu "İbrahim Selim'le Bu Gece" programında dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. Oyuncu, Gümüş dizisinde rol alırken Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığı için "Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar'" şeklinde eleştiriler aldığını açıklamıştı.

Öden'in "Psikolojik baskı gördüm" çıkışına Hazal Kaya’dan destek geldi. Yıllar önce Adını Feriha Koydum adlı dizide rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Kaya, "Hepimize tuhaf yorumlar geliyor. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için şanslı olduğumuzu söylüyorlar, bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz" dedi.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: