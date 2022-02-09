Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf: Hem ana hem hala

Oyuncu Hazal Kaya yakın arkadaşları Bülent-Ceyda Şakrak çiftini ziyaret etti. Şakrak'ın paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.Geçtiğimiz günlerde Ali Atay ile evlilik yıl dönümlerini kutlayan Hazal Kaya arkadaş ziyaretine gitti. Yan komşuları Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ile bir araya gelen Kaya, oğlu Fikret Ali ve Şakrak çiftinin oğulları Okan Ali ile zaman geçirdi. O anları ölümsüzleştiren Bülent Şakrak sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa 'Hem ANA hem HALA' notunu düştü.Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.