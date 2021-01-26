Hazal Kaya'nın dizideki partneri belli oldu!

Hazal Kaya, bir süre oğlu Fikret Ali'nın bakımıyla kendisi ilgilenmek istediği için projelere ara vermişti. Geçtiğimiz haftalarda ise artık setlere dönmek istediğini ve içine sinen bir proje olduğu takdirde, koşullarını ayarlayabilirse oynamak istediğini söylemişti.Hazal Kaya, uzun süre ara verdiği dizi setlerine bir dijital platform için çekimlerine başlanacak dizi projesiyle geri dönüyor. Hazal Kaya'nın bir dijital platform için çekilecek dizide başrolünü Selahattin Paşalı ile paylaşacağı öğrenildi.Emre Şahin’in yapacağı dizinin senaryosunu ise Elif Usman yazacağı bu proje için Hazal Kaya, şan dersleri almaya başladı.