Hazal Kaya'nın en keyif alarak çalıştığı partneri kim?

Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim'le Bu Gece' isimli program koronavirüs salgını nedeniyle ev yayınlarıyla devam ediyor. Programa konuk olan isimler kendi evlerinden görüntülü olarak yayına katılıyor. İbrahim Selim'le Bu Gece'nin son konuğu ise Hazal Kaya oldu.İbrahim Selim, güzel oyuncuya “En keyif alarak çalıştığın partnerin kimdi?” diye sordu. Kaya, bu soruya şu yanıtı verdi:"Kıvanç'tı. Çalıştığım partnerimin hepsini çok severim. Çalıştığımız dönemde Çağatay'la çok anlaşamazdık. Yaşımız küçüktü ve o daha yeniydi. Aras Bulut'u çok severim. Burak da aynı şekilde ama ben Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok şey öğrendim. Abim gibi saygı duyarım. Bu yüzden Kıvanç diyorum."