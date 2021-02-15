Hazal Kaya’nın kar sevinci...

İstanbul'a yağan kar ünlü isimleri de sokağa döktü. Karın keyfini çıkaranlar yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada adeta birbiriyle yarıştı. Kar yağışından mutlu olanlardan birisi de Hazal Kaya'yadı. Güzel oyuncu kar üzerinde çektiği görüntüyü "Bu döngü sonsuza kadar sürsün" notuyla paylaştı. Ayrıca Kaya, "Kar pozu veren herkesi tebrik ediyorum, helal olsun!" dedi.İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı: