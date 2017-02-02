Hazal Kaya'nın makyajsız hali olay oldu!

Rol aldığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinin ardından ekranlara ara veren Hazal Kaya makyajsız görüntüsüyle gündeme geldi.

Magazin - 02 Şubat 2017 18:27
Hazal Kaya'nın makyajsız hali olay oldu!
Aşçılık kursuna giden ve diplomasını aldıktan sonra oyunculuğa ara vererek bu işlere yönelen Hazal Kaya sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlüler arasında. Instagram hesabı bulunan güzel yıldız bu platformdan ara sıra paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve bakımsız hali hayranlarını şaşırttı.

İşte Hazal Kaya'nın o fotoğrafı...
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