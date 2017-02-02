Aşçılık kursuna giden ve diplomasını aldıktan sonra oyunculuğa ara vererek bu işlere yönelen Hazal Kaya sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlüler arasında. Instagram hesabı bulunan güzel yıldız bu platformdan ara sıra paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve bakımsız hali hayranlarını şaşırttı.
İşte Hazal Kaya'nın o fotoğrafı...
Hazal Kaya'nın makyajsız hali olay oldu!
Rol aldığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinin ardından ekranlara ara veren Hazal Kaya makyajsız görüntüsüyle gündeme geldi.Magazin - 02 Şubat 2017 18:27
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hazal Kaya
MAGAZİN HABERLERİ
- Burcu Esmersoy: Sadece arkadaşım!
- Aslıhan Doğan neşe saçtı!
- Bülent Ersoy 2 saatte 215 bin TL harcadı!
- Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun kiraladığı villanın sırrı çözüldü
- Instagram'da ünlüler - 02.02.2017
- Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
- Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
- Pelin Karahan doğum için gün sayıyor!
- Tarkan'dan 'çocukluk' fotoğrafı
- Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?