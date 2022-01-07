Hazal Kaya’yı panikleten gelişme!

Hazal Kaya’nın başrolünü Onur Tuna ve Enis Arıkan’la paylaştığı “Benden Ne Olur?” filmi 14 Ocak’ta gösterime giriyor.Yapımcışılığını Med Yapım, CJ ENM ve Ay Yapım’ın üstlendiği, Aslı T. Kızmaz’ın kitabından uyarlanan film için pazartesi akşamı pandemi önlemleri nedeniyle az sayıda davetlinin katılacağı bir özel gösterim düzenlenecek.Projenin başrol oyuncusu Hazal Kaya gala öncesi aldığı haber üzerine ne yapacağını şaşırdı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaya aynı zamanda filmde konuk oyuncu olan yakın dostu Selin Şekerci’nin korona testinin korona pozitif çıktığını öğrendi.Daha önce Pera Palas dizisinin setinde korona atlatan Kaya temaslı olduğu için panik yaşadı.