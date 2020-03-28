Hazar Ergüçlü: "Her şeye hazırlıklı olmalıyız"

Hazar Ergüçlü önceki gün yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yle Cihangir'de bir marketten çıkarken objektiflere yansıdı. Koronavirüs salgını nedeniyle yalnızca gıda alışverişi için dışarı çıktıklarını belirten Ergüçlü, salgın nedeniyle her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.Güzel oyuncu magazin muhabirlerinin "Eldiven var fakat maske takmamışsınız. Neden?" sorusuna ise "Maske kullanmıyoruz, gerek yok. Her gün bir işe yaramadığını söylüyorlar" şeklinde yanıt verdi.