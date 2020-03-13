Hazar Ergüçlü: "Medcezir ekibimiz bir araya geldi"

Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek!

'Hakan Muhafız'da Taner Ölmez sürprizi!

Hazar Ergüçlü sanatsallık aramıyor!

Hazar Ergüçlü'nün Çağatay Ulusoy'la başrolünü paylaştığı 'Hakan Muhafız'ın üçüncü sezonu yayınlandı. Yeni sezonda diziye 'Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez de dahil oldu. Hazar Ergüçlü ile Taner Ölmez, Medcezir'de iki sevgiliyi canlandırmıştı. Ayrıca o dizide Çağatay Ulusoy da Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşıyordu. Ayrıca yine Hakan Muhafız'da bir kahini canlandıran Miray Daner de Medcezir'de de oynamıştı. Böylelikle Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Çağatay Ulusoy ve Miray Daner yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşmuş oldu.Önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtım toplantısında kameraların karşısına geçen Hazar Ergüçlü, "Medcezir'deki eski ekibimizin bir araya gelmiş olması çok keyifliydi. Zaten yıllardır tanıdığım, çok sevdiğim arkadaşlarım. Çok gülüyorduk, yine çok mutluyduk, yine gülüyoruz" açıklamasında bulundu.